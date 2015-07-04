

Doğan'ın Erdoğan'la görüşmesi, yıpratıcı geçen seçim kampanyasının ardından HDP ile Cumhurbaşkanı arasındaki 'ilk resmi temas' olarak görülüyor.







7 Haziran seçimlerinin ardından HDP ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bilinen bir görüşme yoktu.







HDP ile Hükümet arasındaki resmi son görüşme ise Dolmabahçe'de gerçekleşmişti.







Ancak bu görüşmeye de Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dolmabahçe'deki ortak görüntü yanlıştı" diyerek, bir anlamda HDP'ye kapıları kapamış hatta "Kürt sorunu yoktur" çıkışıyla da Kürt seçmenin tepkisine hedef olmuştu.







O günden beri görüşmeler askıya alınmış, İmralı Heyetinin Öcalan ile görüşmesine de izin verilmiyordu.







Hem bu hafta başlaması beklenen koalisyon pazarlıkları hem de çözüm sürecindeki tıkanma dikkate alındığında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Celal Doğan ile Erdoğan görüşmesinin Gündem yaratması şaşırtıcı değil.







Görüşmenin bir saat sürdüğü anlaşılıyor.







Sorularımızı yanıtlayan Celal Doğan görüşmeyi doğrularken, görüşme talebinin kendisinden gittiğini aktardı.







"Belediye Başkanıyken aşinalığımız, hukukumuz var. Gittik, geldik. Onun dışında da görüşmelerimiz oldu" sözleriyle tanışıklıklarını anlatan Doğan, görüşmeyi "Türkiye'nin bugünkü ortamını değerlendirme konusunda bir sohbetti" sözleriyle özetledi.







HDP milletvekili Celal Doğan, Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin "parti adına bir görüşme olmadığının" altını çiziyor.







Anlaşıldığı kadarıyla çözüm süreci ve PKK'nın hapisteki lideri Abdullah Öcalan ile HDP heyetinin görüştürülmemesi de Erdoğan ile Doğan arasındaki görüşmenin ana başlıkları arasında yer alıyor.







Öcalan ile görüşülmemesinin HDP'de yarattığı rahatsızlığı Cumhurbaşkanına iletip iletmediğine ilişkin sorumuza ise Doğan "Onlar ikili görüşme konusu. Bilgi verme şansım yok. Çok mesele konuştuk" demekle yetindi.







Doğan, konuşulan meseleleri ayrıntılandırırken örnek olarak Gaziantep'te çevre kirliliği nedeniyle tartışma yaratan Nizip Çayı'nın bile Cumhurbaşkanı ile görüşmede gündeme geldiğini aktardı.







'Koalisyonu da konuştuk ama…'







Her ne kadar Celal Doğan görüşmenin "bireysel" olduğunu ve "resmi" olmadığının altını çizse de gayri resmi olarak koalisyon olasılıklarının ayrıntılı değerlendirildiği anlaşılıyor.







Celal Doğan " Tabii ki bunları konuştuk" dedi ancak "Ama ayrıntıları söyleme şansım yok; O'nun fikri şöyledir, benim fikrim böyledir. Çünkü rıza almadan bir şey söyleme sansım yok. İki kişi arasındaki konuşma" sözleriyle de detay vermekten kaçındı.







"Bir AKP-HDP koalisyonu seçeneği gündemde mi?" sorumuza ise Celal Doğan şu yanıtı verdi:







"Bunlar konuşulsa bile söyleme şansım yok, ayıp olur. Çünkü o konuda yetkili değilim."







Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin parti yönetiminin bilgisi dahilinde olmadığını, "kendi şahsi görüşüyle gittiğini" söylüyor.







Bu nedenle parti yönetiminde bir eleştiri ya da görüş iletilip iletilmediği sorumuza ise, "Hayır yani ben biriyle görüşeceksem parti niye rahatsız olsun?" yanıtını verdi.







Olası bir koalisyon tartışmasında Cumhurbaşkanının aktif rol üstlendiğini hatırlattığımızda Doğan "Olabilir. Cumhurbaşkanı ile görüşmek Türkiye'de ambargolu mu? Koalisyon olsun olmasın, devletin başındaki önemli bir aktördür" değerlendirmesini yaptı.