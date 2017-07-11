SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİNE OLUMLU CEVAP ALAMAYINCA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
İstanbul'da oturan 27 yaşındaki Ali Ülkü, üç yıllık kız arkadaşı Öznur Çelik'e evlilik teklifi yapmak için 20 arkadaşıyla birlikte motosikletlerle Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne geldi.
TAM KAVUŞACAKKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ
İstiklal Caddesi üzerine geldiğinde İsmail G. yönetimindeki 16 KGE 10 plakalı özel otomobil Ali Ülkü idaresindeki 34 FY 7260 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan motosiklet devrilerek Ali Ülkü kolundan yaralandı.
HASTANEYE GİTMEYİ REDDETTİ
Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin tedavi teklifini "Evlilik teklifi yapacağım geç kalmamam lazım" diyerek kabul etmeyen Ali Ülkü, buluşma yeri olan Hikmet Şahin Kültürparkı'na arkadaşlarıyla birlikte hareket etti.
"BU KONUYU ARAMIZDA KONUŞALIM"
Ali Ülkü, parkta buluştuğu kız arkadaşı Öznur Çelik'in önünde diz çökerek, arkadaşlarının açtığı "Benimle evlenirmisin ?" pankartı eşliğinde elindeki bir demet gülü uzatıp evlilik tekliğinde bulundu.
Yaşananlar karşısında şaşıran Öznur Çelik çevredekilerin "evet" diye çığlıklarına rağmen uzun süre sessiz kaldı. Ardından Çelik, "Bu konuyu aramızda konuşalım" diyerek parktan ayrıldı.
HAYALLERİ YIKILDI
Tüm ısrarlara rağmen "Evet" demeden parktan ayrılan kız arkadaşının tavrı üzerine Ali Ülkü, büyük hayal kırıklığına uğradı.
Kaynak: haberinburada
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