BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yüksekova ve Cizre'nin il yapılabileceğini ama Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin de korunması gerektiğini savunduklarını söyledi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yüksekova ve Cizre'nin il yapılabileceğini ama Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin de korunması gerektiğini savunduklarını söyledi. Görüşmede, Başbakan Yıldırım'a, bedelli askerlik konusunda partisinin taleplerini dile getirdiğini anlatan Destici, 'Biz bedelli askerliğe ilkesel olarak karşıyız ama çıkarılacaksa şayet hükümetin böyle bir tasarrufu olacaksa buradan gelen kaynağın SMA hastalarına aktarılması talebimizi de ilettik' dedi.



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Başbakanlık Resmi Konutu'nda, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Destici, kabulde, seçim barajının kaldırılması, milletvekili adaylarının ön seçimle belirlenmesi, partiler arası iş birliklerinin önünün açılması, seçime katılan siyasi partilere yeterince ve adil biçimde seçim yardımı yapılması, uyum yasalarıyla yargıya güvenin artırılması taleplerini dile getirdiğini söyledi.







"BBP olarak olağanüstü halin (OHAL) kalkması gerektiğini savunuyoruz." diyen Destici, ayrıca Hakkari ve Şırnak'ın il statülerinin korunması, "Yüksekova ve Cizre il yapılabilir ama Hakkari ve Şırnak'ın statüleri de korunsun" talebini Başbakan Yıldırım'a ilettiğini bildirdi.







kaynak:hürriyet



