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suriye'yi ilk kez denizaltıdan cruise füzeleriyle vurdu

SURİYE'Yİ İLK KEZ DENİZALTIDAN CRUİSE FÜZELERİYLE VURDU

Suriye'deki hedefleri Akdeniz ve Hazar'daki su üstü gemilerinden atılan Cruise füzeleriyle vuran Rusya, bu amaçla ilk kez denizaltı kullanıyor

Tarih : 09 Aralık 2015, 09:19
Puan Ver : Suriye'yi İlk Kez Denizaltıdan Cruise Füzeleriyle Vurdu(6/10)5


Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Suriye'deki IŞİD hedeflerinin ilk kez Akdeniz'deki bir denizaltıdan fırlatılan Cruise füzeleriyle vurulduğunu açıkladı.



Russia Today'in haberine göre, Shoigu, önceki gün Suriye açıklarına ulaşan “Rostov-on Don” isimli Kilo sınıfı dizel-elektrikli denizaltıdan fırlatılan 3M-54 Kalibre Cruise füzelerinin Rakka'daki IŞİD'e ait mühimmat depoları ve bir mayın fabrikası ile petrol altyapısını tam isabetle vurduğunu bildirdi.



Geçen ayın sonlarında Suriye'deki hedefleri Akdeniz ve Hazar'daki su üstü gemilerinden atılan Cruise füzeleriyle vuran Rusya, bu amaçla ilk kez denizaltı kullanıyor.








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