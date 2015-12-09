SURİYE'Yİ İLK KEZ DENİZALTIDAN CRUİSE FÜZELERİYLE VURDU
Suriye'deki hedefleri Akdeniz ve Hazar'daki su üstü gemilerinden atılan Cruise füzeleriyle vuran Rusya, bu amaçla ilk kez denizaltı kullanıyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Suriye'deki IŞİD hedeflerinin ilk kez Akdeniz'deki bir denizaltıdan fırlatılan Cruise füzeleriyle vurulduğunu açıkladı.
Russia Today'in haberine göre, Shoigu, önceki gün Suriye açıklarına ulaşan “Rostov-on Don” isimli Kilo sınıfı dizel-elektrikli denizaltıdan fırlatılan 3M-54 Kalibre Cruise füzelerinin Rakka'daki IŞİD'e ait mühimmat depoları ve bir mayın fabrikası ile petrol altyapısını tam isabetle vurduğunu bildirdi.
Geçen ayın sonlarında Suriye'deki hedefleri Akdeniz ve Hazar'daki su üstü gemilerinden atılan Cruise füzeleriyle vuran Rusya, bu amaçla ilk kez denizaltı kullanıyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar