Suriye'deki hedefleri Akdeniz ve Hazar'daki su üstü gemilerinden atılan Cruise füzeleriyle vuran Rusya, bu amaçla ilk kez denizaltı kullanıyor



Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Suriye'deki IŞİD hedeflerinin ilk kez Akdeniz'deki bir denizaltıdan fırlatılan Cruise füzeleriyle vurulduğunu açıkladı.



Russia Today'in haberine göre, Shoigu, önceki gün Suriye açıklarına ulaşan “Rostov-on Don” isimli Kilo sınıfı dizel-elektrikli denizaltıdan fırlatılan 3M-54 Kalibre Cruise füzelerinin Rakka'daki IŞİD'e ait mühimmat depoları ve bir mayın fabrikası ile petrol altyapısını tam isabetle vurduğunu bildirdi.



Geçen ayın sonlarında Suriye'deki hedefleri Akdeniz ve Hazar'daki su üstü gemilerinden atılan Cruise füzeleriyle vuran Rusya, bu amaçla ilk kez denizaltı kullanıyor.