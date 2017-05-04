









Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, sınırdaki Çalıboğazı mevkisinde Suriye tarafına geçmeye çalışan bir kişiyi fark etti.







Askerler tarafından yakalanan ve Türk vatandaşı olduğu öğrenilen G.A'nın (26) terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.







Savcılığa sevk edilen şahsın, Türkiye'de DEAŞ'a üye olmaktan arandığı ve Suriye'ye geçmek istediği öğrenildi.











kaynak:sabah