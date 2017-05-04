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suriye'ye geçmeye çalışan deaş'lı yakalandı

SURİYE'YE GEÇMEYE ÇALIŞAN DEAŞ'LI YAKALANDI

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye'ye geçmeye çalışan terör örgütü DEAŞ üyesi yakalandı.

Tarih : 04 Mayıs 2017, 17:25
Puan Ver : Suriye'ye Geçmeye Çalışan Deaş'lı Yakalandı(8/10)9






Alınan bilgiye göre, 3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı birlikler, sınırdaki Çalıboğazı mevkisinde Suriye tarafına geçmeye çalışan bir kişiyi fark etti.



Askerler tarafından yakalanan ve Türk vatandaşı olduğu öğrenilen G.A'nın (26) terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.



Savcılığa sevk edilen şahsın, Türkiye'de DEAŞ'a üye olmaktan arandığı ve Suriye'ye geçmek istediği öğrenildi.

 



 



kaynak:sabah








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