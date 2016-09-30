

ABD Başkanı Barack Obama, katıldığı bir televizyon programında Amerikan Dış Politikası ve güvenlik öncelikleriyle ilgili soruları yanıtladı.







Obama, Suriye'deki krizi değerlendirirken, Suriye'ye asker göndermelerinin öncelikleri olmadığını belirtti. ABD Başkanı, "Dünyanın pek çok yerinde bizim güvenliğimize doğrudan dokunmayacak meydan okumalar olacak. Bu durumlarda bizim ilgili ülkelere yardım etmemiz lazım ancak daha fazla asker göndermek bizim cevabımız olmayacaktır." dedi.







Obama, Suriye'de sorunun, Esad rejimini Rusya ve İran'ın desteklemesi olduğuna işaret etti. Barack Obama, "Onlar bizi doğrudan tehdit etmediği sürece yapacağımız müdahale uluslararası hukukun ihlali ve bir işgal gibi gözükürdü. Rusya ve İran'ın da dahil olduğu bir ortamda bu durum sürdürülemezdi" ifadesini kullandı.