SURİYE'NİN RAKKA KENTİNDEN GÖÇ SÜRÜYOR
ABD ve PYD'nin Rakka'ya operasyon başlatacağı beklentisiyle kentten göç etmeye başlayan halk, muhaliflerin kontrolündeki bölgeye girmeye çalışıyor. Türkiye sınırındaki Azez ilçesine son 4 günde 6 bin kişi geldi
Suriye'nin Rakka kentinde ABD ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin başını çektiği güçlerin operasyon başlatacağı iddiaları üzerine kentten ayrılmaya başlayan halkın göçü devam ediyor. DAEŞ'in kontrolündeki Rakka'dan ayrılanların bir kısmı gizlice muhaliflerin bölgesine geçti.
Rakka'dan yola çıkan yüzbinlerce kişinin bir bölümü yine örgüt denetiminde olan ve kısmen güvenli buldukları bölgelere giderken, bazıları da muhaliflerin kontrolündeki alanlara geçmenin yollarını arıyor.
Terör örgütü DAEŞ, hakim olduğu bölge içinde kalmak şartıyla halkın yer değiştirmesine izin verirken, muhaliflerin bölgesine sığınmalarına müsaade etmiyor.
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