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suriye'nin rakka kentinden göç sürüyor

SURİYE'NİN RAKKA KENTİNDEN GÖÇ SÜRÜYOR

ABD ve PYD'nin Rakka'ya operasyon başlatacağı beklentisiyle kentten göç etmeye başlayan halk, muhaliflerin kontrolündeki bölgeye girmeye çalışıyor. Türkiye sınırındaki Azez ilçesine son 4 günde 6 bin kişi geldi

Tarih : 26 Mayıs 2016, 16:44
Puan Ver : Suriye'nin Rakka Kentinden Göç Sürüyor(7/10)5


Suriye'nin Rakka kentinde ABD ve terör örgütü PKK'nın  Suriye uzantısı PYD'nin başını çektiği güçlerin operasyon başlatacağı iddiaları  üzerine kentten ayrılmaya başlayan halkın göçü devam ediyor. DAEŞ'in  kontrolündeki Rakka'dan ayrılanların bir kısmı gizlice muhaliflerin bölgesine  geçti.



    Rakka'dan yola çıkan yüzbinlerce kişinin bir bölümü yine örgüt  denetiminde olan ve kısmen güvenli buldukları bölgelere giderken, bazıları da  muhaliflerin kontrolündeki alanlara geçmenin yollarını arıyor.



    Terör örgütü DAEŞ, hakim olduğu bölge içinde kalmak şartıyla halkın  yer değiştirmesine izin verirken, muhaliflerin bölgesine sığınmalarına müsaade  etmiyor.








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