SURİYE'NİN KUZEYİNE HAVA HAREKATI
TSK'dan yapılan açıklamada, 18 Eylül 2016 tarihinde 20.34-22.09 saatleri arasında Baragitah ve Sandarah bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek; bölgede cephanelik, barınma alanı ve sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilenDAEŞ'e ait üç adet sabit hedefin ateş altına alınarak imha edildiği kaydedildi.
Hava taarruzunu icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri ifade edildi.
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