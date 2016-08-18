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SURİYE'NİN HASEKE İLİNDE REJİM-PYD ÇATIŞMASI


SURİYE'NİN HASEKE İLİNDE REJİM-PYD ÇATIŞMASI
Tarih : 18 Ağustos 2016, 16:11
Puan Ver : Suriye'nin Haseke İlinde Rejim-Pyd Çatışması(0/10)


Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ilinde terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD ile Beşşar Esed rejimi arasında çatışmalar tırmanıyor. Rejim, PYD'ye karşı savaş uçakları ve topçu birlikleri kullandı.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ile PYD arasında iki gün önce başlayan ve hafif şiddette devam eden çatışmalar, bugün öğle saatlerinde tırmandı.



Rejim ordusu, Haseke'de PYD'nin kontrolündeki mahalleleri savaş uçakları ve toplarla bombaladı. İlçenin batısındaki Salihiyye, Tel Hacer ve Mufti mahallelerini hedef alan rejim bombardımanda 5 sivil ve bir PYD militanı öldü.



PYD güçleri saldırıya Haseke merkezindeki rejim karargahlarını havan toplarıyla vurarak karşılık verdi.



Çatışmalar, hafif silahlarla sürüyor.








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