

Reuters'ın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne dayandırdığı habere göre; Kürt militanları hedef alan ilk patlama şehrin kuzeyindeki Hasman bölgesinde meydana geldi. İlk saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.







Devlet televizyonunun bildirdiğine göre; ikinci olay, şehir merkezinde meydana geldi ve en az 20 kişi hayatını kaybetti.