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SURİYE'NİN HASEKE İLİNDE BOMBA YÜKLÜ İKİ ARAÇ PATLATILDI


Suriye'nin Haseke ilinde bomba yüklü iki araç patlatıldı
Tarih : 14 Eylül 2015, 18:08
Puan Ver : Suriye'nin Haseke İlinde Bomba Yüklü İki Araç Patlatıldı(6/10)3


Reuters'ın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne dayandırdığı habere göre; Kürt militanları hedef alan ilk patlama şehrin kuzeyindeki Hasman bölgesinde meydana geldi. İlk saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.



Devlet televizyonunun bildirdiğine göre; ikinci olay, şehir merkezinde meydana geldi ve en az 20 kişi hayatını kaybetti.








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