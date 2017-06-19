SURİYELİLERİN YÜZDE 10'U TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK
Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi, "Artık buralar eskisi gibi değil, güvenli bölge. Şu anda bayram için gelenlerin yaklaşık yüzde 10'u geri dönmemek için Türkiye kimliklerini bize teslim etti." dedi.
Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu devam ediyor.
İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bölümü, geçen salı gününden itibaren sınır kapısından ülkelerine geçiş yapıyor.
kaynak:gazetevatan
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