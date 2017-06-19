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suriyelilerin yüzde 10'u türkiye'ye dönmeyecek

SURİYELİLERİN YÜZDE 10'U TÜRKİYE'YE DÖNMEYECEK

Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi, "Artık buralar eskisi gibi değil, güvenli bölge. Şu anda bayram için gelenlerin yaklaşık yüzde 10'u geri dönmemek için Türkiye kimliklerini bize teslim etti." dedi.

Tarih : 19 Haziran 2017, 12:58
Puan Ver : Suriyelilerin Yüzde 10'u Türkiye'ye Dönmeyecek(6/10)4


Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğu devam ediyor.



İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bölümü, geçen salı gününden itibaren sınır kapısından ülkelerine geçiş yapıyor.



 



kaynak:gazetevatan








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