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suriyeliler'in telabyad'a dönüşü yeniden başladı

SURİYELİLER'İN TELABYAD'A DÖNÜŞÜ YENİDEN BAŞLADI

Çatışma endişesi ve bombardıman korkusuyla evlerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, kontrolün IŞİD'den YPG ve ÖSO güçlerine geçtiği, ancak güvenlik gerekçesiyle birkaç gündür geçişlere kapatılan Telebyad'a, bu sabah yeniden dönmeye başladı.

Tarih : 22 Haziran 2015, 12:42
Puan Ver : Suriyeliler'in Telabyad'a Dönüşü Yeniden Başladı(5/10)4


Çatışma endişesi ve bombardıman korkusuyla evlerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, kontrolün IŞİD'den YPG ve ÖSO güçlerine geçtiği, ancak güvenlik gerekçesiyle birkaç gündür geçişlere kapatılan Telebyad'a, bu sabah yeniden dönmeye başladı.








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