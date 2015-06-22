SURİYELİLER'İN TELABYAD'A DÖNÜŞÜ YENİDEN BAŞLADI
Çatışma endişesi ve bombardıman korkusuyla evlerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, kontrolün IŞİD'den YPG ve ÖSO güçlerine geçtiği, ancak güvenlik gerekçesiyle birkaç gündür geçişlere kapatılan Telebyad'a, bu sabah yeniden dönmeye başladı.
Çatışma endişesi ve bombardıman korkusuyla evlerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, kontrolün IŞİD'den YPG ve ÖSO güçlerine geçtiği, ancak güvenlik gerekçesiyle birkaç gündür geçişlere kapatılan Telebyad'a, bu sabah yeniden dönmeye başladı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar