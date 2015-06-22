Çatışma endişesi ve bombardıman korkusuyla evlerini terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, kontrolün IŞİD'den YPG ve ÖSO güçlerine geçtiği, ancak güvenlik gerekçesiyle birkaç gündür geçişlere kapatılan Telebyad'a, bu sabah yeniden dönmeye başladı.