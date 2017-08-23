İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın

Suriyelilerin Sınır Kapısındaki Bayram Geçişinde İzdiham Yaşandı

SURİYELİLERİN SINIR KAPISINDAKİ BAYRAM GEÇİŞİNDE İZDİHAM YAŞANDI

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geçiş sırasında izdihama yol açınca kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi yaşadı.

Tarih : 23 Ağustos 2017, 12:50
Puan Ver : Suriyelilerin Sınır Kapısındaki Bayram Geçişinde İzdiham Yaşandı(8/10)4

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda toplanan ve Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, sınır kapılarının açılmasıyla izdihama yol açtı. Kadın ve çocuklar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

KAPILAR AÇILINCA İZDİHAM YAŞANDI

Kilis Valiliği'nin Kurban Bayramı izni nedeniyle ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacıların, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin 9'uncu gününde de sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Gümrük kapısında işlemleri yapılan ve ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, kapının açılmasıyla birlikte izdihama yol açtı. Görevlilerin müdahalesiyle sonlandırılan izdihamda Suriyeli bazı kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Sıra nedeniyle Suriyeliler arasındaki tartışma da görevliler tarafından büyümeden sonlandırıldı.

17 BİN SURİYELİ, KENDİ ÜLKESİNE GEÇİŞ YAPTI

Geçişlerin başladığı 15 Ağustos'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli'den, 17 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye'ye gittiği belirtildi.

Suriyelilerin, ülkelerine geçişi sırasında yaşanan izdihamdan kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suriyelilerin  Sınır  Kapısındaki  Bayram  Geçişinde  İzdiham  Yaşandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER