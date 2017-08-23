SURİYELİLERİN SINIR KAPISINDAKİ BAYRAM GEÇİŞİNDE İZDİHAM YAŞANDI
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda geçiş sırasında izdihama yol açınca kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi yaşadı.
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda toplanan ve Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, sınır kapılarının açılmasıyla izdihama yol açtı. Kadın ve çocuklar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
KAPILAR AÇILINCA İZDİHAM YAŞANDI
Kilis Valiliği'nin Kurban Bayramı izni nedeniyle ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacıların, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri devam ediyor. Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin 9'uncu gününde de sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Gümrük kapısında işlemleri yapılan ve ülkelerine geçmek isteyen Suriyeliler, kapının açılmasıyla birlikte izdihama yol açtı. Görevlilerin müdahalesiyle sonlandırılan izdihamda Suriyeli bazı kadın ve çocuklar ezilme tehlikesi geçirdi. Sıra nedeniyle Suriyeliler arasındaki tartışma da görevliler tarafından büyümeden sonlandırıldı.
17 BİN SURİYELİ, KENDİ ÜLKESİNE GEÇİŞ YAPTI
Geçişlerin başladığı 15 Ağustos'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli'den, 17 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye'ye gittiği belirtildi.
Suriyelilerin, ülkelerine geçişi sırasında yaşanan izdihamdan kareler:
Kaynak: haberinburada
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