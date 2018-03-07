SURİYELİLERİN KAVGASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ, KAMERA HER ŞEYİ KAYDETTİ
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde Suriyeli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çorapçılar Sanayi Sitesi önünde Suriyeli olduğu belirtilen iki grup henüz bilinmeyen nedenle birbirlerine girdi. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada 1 kişi bıçaklandı.
AĞIR YARALANAN SURİYELİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Suriyeli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili kaçan şüphelileri arıyor.
KAMERA KAYITTAYDI
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaklaşık 10 kişinin birbirine girdiği görülüyor. Kavga sırasında bıçaklanan kişi yere düşerken kavgayı çevredekiler ayırıyor. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçıyor.
Kaynak: haberinburada
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