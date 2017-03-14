SURİYELİLERİN ÇADIRLARININ YAKILMASININ ALTINDA TACİZ İDDİASI
Adana'da Suriyelilerin çadırlarının yakılması ve 2 kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın, Suriyeli evli bir kadını taciz ettiği iddiası üzerine olayların çıktığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, 27 Şubat 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Suriyelilerin yaşadığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki çadırlar yakılıp Cabir Abit (25) ile Ferhan Abit (31) pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
kaynak:milliyet
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