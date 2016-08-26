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suriyelileri taşıyan minibüs kaza yaptı: 8 ölü

SURİYELİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 8 ÖLÜ

Hatay'da Suriyelileri taşıdığı belirtilen minibüsün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 14:14
Puan Ver : Suriyelileri Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 8 Ölü(0/10)


Hatay'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü bildirildi.



Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs, Antakya-Yayladağı karayolu Şenköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.








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