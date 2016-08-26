SURİYELİLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 8 ÖLÜ
Hatay'da Suriyelileri taşıdığı belirtilen minibüsün kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.
Hatay'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs, Antakya-Yayladağı karayolu Şenköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
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