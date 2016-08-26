

Hatay'da minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü bildirildi.







Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs, Antakya-Yayladağı karayolu Şenköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.