

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı 100 polis, çeşitli suçlardan aranması bulunan, çeşitli suçlara karışan ve kimliğini ibraz edemeyen Suriyelilere yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği, Merkez Meram ve Karatay ilçelerinde bulunan 10 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda 80 kişi gözaltına alındı.







Bazı Suriyelilerin yıkılmış binalarda kaldığı görülürken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda pala, döner bıçağı ve suç aleti ele geçirildi. Gözaltına alınanlar otobüslerle Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.







kaynak:milliyet