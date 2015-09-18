SURİYELİLER YÜRÜYÜŞE GEÇTİ!
Edirne' de sınıra doğru yürüyüşe geçen yaklaşık 900 metre yürüdükten sonra jandarma tarafından önleri kesilip burada bir süre bekletilen grubun önü açıldı. Sığınmacılar, Edirne kent merkezine doğru yürüyüşe geçti..
Grubun önü TEM Edirne gişelerine kısa bir mesafede kesilmiş ve TEM Edirne yönü ulaşıma kapanmıştı.
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