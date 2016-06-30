

Suriyeliler sabahın erken saatlerinde Cilvegözü Sınır Kapısı'na geldi. Jandarma ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı. İzdihamı önlemek amacıyla görevliler sıraya girmeleri sağlanan Suriyelilerin, Türkiye'de kaldıklarını belgeleyen yabancı tanıtma belgesini gösterip kayıt yaptırdıktan sonra Suriye'ye geçti.







Ülkelerine giden Suriyelilerden Hasan Mahmut, normal şartlarda İdlib'de bulunan yakınlarını ziyaret etme imkanı bulamadığını, bayram ziyaretini en iyi şekilde değerlendirerek 2 yıllık hasret gidereceğini ve 10 gün kalacağını söyledi.







Türkiye'de üniversitede eğitim gördüğünü belirten İbrahim Gannum ise annesi ve kardeşlerini özlediğini, bayram ziyaretinde onları görerek güzel bir bayram geçirmeyi arzu ettiğini belirtti. Gannum, "Geçen yıl gidemedim. Bu bayramda yakınlarımla hasret gidereceğim" dedi.







Suriyelilerin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bugün başlayan çıkışları bayramın ilk günü 5 Temmuz'da sona erecek.