SURİYELİLER TÜRKİYE'DE 8 BİN ŞİRKET KURDU
Türkiye'de bulunan 8 binden fazla Suriyeli işletme, 100 bin kişiye istihdam sağlıyor. İnsani Gelişme Vakfı Başkanı Vural Çakır, "Almanlardan sonra en çok şirket kuranlar Suriyeliler oldu" dedi.
İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) Kurucu Başkanı Vural Çakır, Türkiye'de yabancı sermaye statüsü ile kurulan 8 bin 100 Suriyeli şirket bulunduğunu, bu şirketlerin toplam istihdamının 100 bin kişiye yaklaştığını açıkladı. Vural Çakır, Suriye meselesinde stratejik bir plan yapılması gerektiğini belirterek, Suriye krizinin başında birçok sığınmacının Türkiye'ye geldiğini, Türkiye'nin çok büyük kaynak ayırarak insani yardım yaptığını ancak Suriye'deki politik belirsizlik ve savaş halinin devam etmesinden dolayı sığınmacıların Türkiye'de kalış süresinin uzadığını anlattı.
"50 BİN DOLARI OLAN SURİYELİ ŞİRKET KURDU"
Vural Çakır, Türkiye'deki Suriyeli nüfusun sadece yüzde 5'inin kamplarda kaldığını, yüzde 95'inin çeşitli kentlere yayılarak günlük hayatın bir parçası haline geldiğini, Suriyelilerin aşama aşama kendi işlerini kurmaya başladığını ifade ederek, Almanlardan sonra Türkiye'de en çok şirket kuranların Suriyeliler olduğunu bildirdi. Çakır, "Türkiye'de yabancı sermaye statüsü ile kurulan 8 bin 100 Suriyeli şirket var. Bu şirketler ortalama 50 bin dolarlık sermaye ile kuruldular. Yatırım tutarı yarım milyar dolara yaklaşıyor. Genellikle tekstil, gıda, inşaat gibi küçük ve orta ölçekli işletme boyutunda olan bu şirketlerde ortalama 9,4 kişi istihdam ediliyor. Bu şirketlerin toplam istihdamları 100 bin kişiye yaklaşıyor. Araştırmamıza göre, kendi hesabına şirket kurmadan, serbest çalışan 100 bin Suriyeli var" şeklinde konuştu.
"ORTADOĞU TİCARETİNDE KRİTİK ROL OYNAYACAK"
Suriyeli iş adamlarının Türkiye'de istihdam yarattığını, ifade eden Çakır, şunları kaydetti: "Suriyeliler, Arap ülkeleriyle ticaret konusuna çok yatkınlar ve Türkiye'nin Arapça konuşulan ülkelere açılımında önemli rol oynayabilirler. Türkiye'deki Suriyeli iş adamları Arapça konuşulan ülkelere ihracat için önemli. Suriye'deki savaş bir gün bitecek ve Suriye yeniden inşa edilecek. Suriye'nin yeniden inşası sürecinde ayda 5-6 milyar dolarlık bir fon Suriye'ye girecek. Dolayısıyla Türkiye'de yaşayan Suriyeli iş adamları gelecekte Suriye'nin yeniden inşasında, Türkiye merkezli olarak çok önemli bir rol oynayacak."
"KAYIT DIŞINA ENGEL OLSUNLAR"
İNGEV Kurucu Başkanı Çakır, Türkiye'deki Suriyeli iş adamlarının mevzuat yönünden Türk mali sistemine uyum sağlayabilmeleri ve izni olmadan çalışan Suriyelilerin kayıt altına alınması için ticaret odalarına büyük görevler düştüğünü söyledi. Türkiye'deki şirketlerin Suriyeli sığınmacı meselesinde çekingen davrandığını belirten Çakır, "Dünyada birçok şirket sığınmacılara yönelik çalışma yapıyor ama Türkiye'deki şirketler bu konuda pasif davranıyorlar, daha cesur olmalılar" dedi.
"AYAKKABIDA SÖZ SAHİBİ OLDULAR"
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, iç savaş öncesinde 14 olan GTO'ya kayıtlı Suriyeli firma sayısının bin 200'e çıktığını belirtti. Suriyeli girişimcilerin kentte bazı sektörlerde çok öne çıktıklarını dile getiren Hıdıroğlu, "Mesela ayakkabı, plastik terlik ve konfeksiyonda etkinler" değerlendirmesinde bulundu. Kaynak: Yeni Şafak
Kaynak: haberinburada
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