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suriyeliler türkiye üzerinden hacca gidiyor

SURİYELİLER TÜRKİYE ÜZERİNDEN HACCA GİDİYOR

Suriyeliler Türkiye üzerinden hacca gidiyor

Tarih : 29 Ağustos 2016, 12:22
Puan Ver : Suriyeliler Türkiye Üzerinden Hacca Gidiyor(0/10)


İÇ savaşın yaşandığı Suriye'de, hac ibadetlerini yapmak isteyen Suriyeliler Türkiye üzerinden Suudi Arabistan'a gidiyor.

Türkiye üzerinden hacca gitmek isteyen Suriyeliler, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ndeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriyor. Normalde Suriye'den sivillerin geçişine izin verilmeyen Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Dışişleri Bakanlığı'nın izni ile giriş yapan Suriyeli hacı adayları daha sonra Hatay Havaalanı'ndan uçakla Suudi Arabistan'a hareket ediyor.

Suriye Yüksek Hac Komitesi Üyesi Abdulhalik Darviş, Suriye'den hacca gitmenin mümkün olmaması nedeniyle önceki yıllarda da olduğu gibi bu yılda Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan girişlerinin sağlandığını söyledi. Suriye'den 2 bin 950 hacı adayının Cilvegözü'nden giriş yaptığını belirten Darviş, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerden 2 bin 650 kişinin hac görevini yerine getirmek için Suudi Arabistan'a gideceğini belirtti.








Etiketler: Suriyeliler  Türkiye  Üzerinden  Hacca  Gidiyor    haber

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