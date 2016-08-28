SURİYELİLER SAHTE ALTINLA 2 SUUDİ İŞADAMINI DOLANDIRMAYA KALKTI
ADANA'da Suudi Arabistanlı 2 işadamına, ellerindeki sahte altını 'tarihi eser' diyerek 150 bin dolara satmak isteyen Suriyeli 5 dolandırıcı, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Sabancı Merkez Camii'ni gezen Suudi Arabistanlı 2 işadamın yanına yaklaşan 5 Suriyeli, "Ülkemizdeki iç savaştan kaçıp, Türkiye'ye gelirken yanımızda getirdiğimiz 300 bin dolar değerinde altın var.
Paraya ihtiyacımız var" dedi. Kimlikleri açıklanmayan işadamları, Suriyeli Ahmed El İsa, Muse Dahhan, Ahmed El Hamed, Memduh El Ahmet ve Alee Sıtayf ile pazarlık yaparak 150 bin dolara anlaştı. Tarafların buluştuğu Kuva-i Milliye Parkı'nda durumlarından şüphelenenler polise ihbar yaptı.
Parka gelen polisler, Suriyeli dolandırıcıları çuval içerisinde bir tarafında Osmanlı Tuğrası, diğer tarafında Arapça yazılar bulunan, madeni para şeklindeki sahte altınlarla suçüstü yakaladı. Götürüldükleri emniyette susma hakkını kullanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, dolandırılmaktan polis sayesinde kurtulan Suudi Arabistanlı iş adamları da serbest bırakıldı.
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