Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen bazı Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Cerablus gibi kentlere gidiyor.



İl Göç İdaresi Müdürlüğü, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin başvurularını alarak Gaziantep ve Kilis'teki sınır kapılarına götürüyor.







Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, ziyaret ettiği kurumda, çalışmalarla ilgili İl Göç İdaresi Müdürü Hakan Ergün'den bilgi aldı.







Suriyelilerle de sohbet eden Tuna, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde Suriyeli misafirler için yoğun bir mesai harcandığını belirtti.







kaynak:sabah