Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 44 bin 322 Suriyeli'den 12 bini ülkesine gitti. Suriyelilerin geçişi sırasında sınır kapısında izdiham yaşandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle Özgür Suriye Ordusu tarafından başarı ile neticelendirilen Fırat Kalkanı harekatıyla huzur, barış ve güvenliğin sağlandığı Suriye'nin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab bölgelerine Suriyelilerin gidişi sürüyor.

RANDEVU SİSTEMİYLE GİTMEK İÇİN BAŞVURUYORLAR

Türkiye'de sadece Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriyelilerin Kurban bayramını ülkelerinde geçirmek için gitmelerini izin veriliyor. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Suriyeliler, Kilis Valiliğinin randevu sistemine başvuru yaparak sıra alan Suriyelilerin 15-30 Ağustos tarihleri arasında kurban bayramı için ülkelerine gidiyor.

GÜNDE 3 BİN KİŞİ ÜLKESİNE GİDİYOR

44 bin 322 Suriyeli ülkesine gitmek için Kilis Valiliği online randevu sisteminden gün aldı. Günde ortalama 3 bin Suriyeli bayram için Suriye'ye geçiş yapıyor. 5 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki çocuklarının eksik aşılarını yaptırıyor.

Kaynak: haberinburada