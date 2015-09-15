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Suriyeliler Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye akın etti

SURİYELİLER AVRUPA'YA GİTMEK İÇİN EDİRNE'YE AKIN ETTİ

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden internet üzerinden haberleşerek otobüs ve kiraladıkları özel araçlarla Edirne'ye 250 Suriyeli mülteci geldi. Almanya'ya gitmek için yola çıkan Suriyeli mülteciler Pazarkule Sınır Kapısı'na yürümek istedi. Polis yürümek isteyen yaklaşık 250 kişiye izin vermedi.

Tarih : 15 Eylül 2015, 12:50
Puan Ver : Suriyeliler Avrupa'ya Gitmek İçin Edirne'ye Akın Etti(9/10)9


İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir başta olmak üzere çeşitli illerde yaşayan ve sosyal paylaşım sitelerinden haberleşen Suriyelilerin Edirne'ye geleceğini bilgisini alan jandarma ve polis ekipleri, kent girişlerinde geniş güvenlik önlemi aldı.








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