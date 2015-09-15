TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden internet üzerinden haberleşerek otobüs ve kiraladıkları özel araçlarla Edirne'ye 250 Suriyeli mülteci geldi. Almanya'ya gitmek için yola çıkan Suriyeli mülteciler Pazarkule Sınır Kapısı'na yürümek istedi. Polis yürümek isteyen yaklaşık 250 kişiye izin vermedi.



İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir başta olmak üzere çeşitli illerde yaşayan ve sosyal paylaşım sitelerinden haberleşen Suriyelilerin Edirne'ye geleceğini bilgisini alan jandarma ve polis ekipleri, kent girişlerinde geniş güvenlik önlemi aldı.