SURİYELİLER AKIN AKIN ÜLKELERİNE GİDİYOR
Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin sınırda oluşturduğu yoğunluk sürerken, izdiham yaşanmaması için güvenlik güçleri sahurdan itibaren Suriyelileri kontrollü bir şekilde gruplar halinde ülkelerine gönderiyor.
Suriyelilerin ülkelerine geçişleri için verilen iznin 3'üncü gününde dün akşam ülkelerine geçemeyenler ile sahur vakti sınır kapısına gelenler yoğunluğa neden oldu. Çevik Kuvvet polisi, jandarma ve komando birlikleri sınır kapısında geniş güvenlik önlemi alırken, ambulanslar da sınır kapısında hazır bekletiliyor. Suriyelileri sıraya koyan güvenlik güçleri, 50 kişilik grupları Öncüpınar Sınır Kapısı kontrol noktasına alıyor. Buna rağmen Suriyeliler, kendi aralarında zaman zaman izdiham oluşturuyor. Öncüpınar-Kilis karayolunun bir bölümünde Suriyeliler 200 metrelik uzun kuyruklar oluşturdu.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar