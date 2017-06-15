Bayram için ülkelerine gitmek isteyen Suriyelilerin sınırda oluşturduğu yoğunluk sürerken, izdiham yaşanmaması için güvenlik güçleri sahurdan itibaren Suriyelileri kontrollü bir şekilde gruplar halinde ülkelerine gönderiyor.



Suriyelilerin ülkelerine geçişleri için verilen iznin 3'üncü gününde dün akşam ülkelerine geçemeyenler ile sahur vakti sınır kapısına gelenler yoğunluğa neden oldu. Çevik Kuvvet polisi, jandarma ve komando birlikleri sınır kapısında geniş güvenlik önlemi alırken, ambulanslar da sınır kapısında hazır bekletiliyor. Suriyelileri sıraya koyan güvenlik güçleri, 50 kişilik grupları Öncüpınar Sınır Kapısı kontrol noktasına alıyor. Buna rağmen Suriyeliler, kendi aralarında zaman zaman izdiham oluşturuyor. Öncüpınar-Kilis karayolunun bir bölümünde Suriyeliler 200 metrelik uzun kuyruklar oluşturdu.







kaynak:milliyet