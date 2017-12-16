İspanyol kulübü Barcelona ve yıldız oyuncusu Messi, Halep'ten Köln'e kadar beş bin kilometre yol kat eden Suriyeli sığınmacı Nujeen Mustafa'nın hayallerini gerçeğe çevirdi.

Suriyeli 18 yaşındaki sığınmacı Nujeen Mustafa'nın hayallerini, taraftarı olduğu İspanya kulübü Barcelona ve hayranı olduğu Arjantinli yıldız Lionel Messi gerçekleştirdi.

Barcelona'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabına eklenen videoda, Suriyeli sığınmacı Nujeen Mustafa'nın hikayesine ve hayallerini gerçekleştirerek Barcelona kafilesiyle tanışmasına yer verildi.

Halep kentinde doğan ve beyin felcine geçr nedeniyle tekerlekli sandalyeyle hayatını idame ettiren Nujeen, ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle 2015 yılında birçok ülkeden geçerek Almanya'nın Köln kentine vardı.

BARCELONA HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Yaklaşık beş bin kilometre süren yol hikayesi ve yaşadıkları, Büyük Britanyalı gazeteci Christina Lamb tarafından kaleme alınarak kitaplaştırılmasının ardından dünya genelinde tanınmaya başlayan Suriyeli genç kızın hayallerini, taraftarı olduğu Barcelona gerçekleştirdi.

TAKIM OTOBÜSÜ EVİNDEN ALDI

Barcelona'nın takım kafilesini taşıyan otobüs, Suriyeli sığınmacının Köln'de kaldığı evin önüne kadar gelerek onu İspanya'ya götürdü. Burada Camp Nou Stadı'nda Barcelona'nın Celta Vigo ile yaptığı lig maçını tribünden takip etme fırsatını yakalayan Suriyeli genç kıza, sırtında "Nujeen" yazan forma hediye edildi.

MESSI YAKINDAN İLGİLENDİ

Yaşadığı zorluklar nedeniyle okul hayatına ancak 17 yaşında başlayan Nujeen, daha sonra tesislerde aralarında Lionel Messi, Andres Iniesta, Luis Suarez ve Gerard Pique'nin yer aldığı Barcelonalı futbolcular tarafından karşılandı.

Büyük hayranı olduğu Messi'den yakın ilgi gören Suriyeli sığınmacı, Arjantinli yıldız ile fotoğraf çekti̇rerek onun imzalı formasını aldı. Futbolculara imzalı kitabını da veren Nujeen, "Hayatımın en güzel gününü geçiriyorum. Bu büyük sürpriz nedeniyle Barcelona ve Messi'ye çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada