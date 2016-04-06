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suriyeli pilot el nusra'nın elinde

SURİYELİ PİLOT EL NUSRA'NIN ELİNDE

Kısmi ateşkesin devam ettiği Suriye'de terör örgütü El Nusra, Halep'in güneyinde Suriye ordusuna ait Su-22 jetini düşürdü. El Nusra militanları Suriye savaş uçağının pilotunu ele geçirdikten sonra İdlib sokaklarında dolaştırdı

Tarih : 06 Nisan 2016, 09:49
Puan Ver : Suriyeli Pilot El Nusra'nın Elinde(8/10)8


Suriye devlet televizyonu SANA, orduya ait uçağın düşürüldüğünü doğruladı. Haberde, keşif uçağının karadan havaya bir füzeyle vurulduğu, uçaktan kendini fırlatan pilotu kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.



Reuters haber ajansına göre düşürülen uçağın pilotu, El Kaide'nin Suriye kolu El Nusra Cephesi'nin militanları tarafından yakalandı, örgütün kamplarından birine götürüldü.



Sosyal medyaya pilotu yaralı halde gösteren video yüklendi. Videoda bazı militanlar, pilotun çevresinden “Utan kendinden, pis domuz” diyorlar. El Nusra militanları pilotu ele geçirdikten sonra İdlib sokaklarında dolaştırdı.



Jetin ilk önce Rusya'ya ait olduğu iddia edilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise dün yaptığı açıklamada, Rus hava güçlerinin, Suriye uçağının düşürüldüğü bölgede operasyon düzenlemediğini söyledi.








Etiketler: Suriyeli  Pilot  El  Nusra  Nın  Elinde    haber

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