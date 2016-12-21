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suriyeli öğrencilere 4 milyon ders kitabı

SURİYELİ ÖĞRENCİLERE 4 MİLYON DERS KİTABI

MEB ile TDV arasında, Katar yardım kuruluşu sponsorluğunda Suriyeli öğrencilere 4 milyon ders kitabı basılması için protokol imzalandı

Tarih : 21 Aralık 2016, 16:26
Puan Ver : Suriyeli Öğrencilere 4 Milyon Ders Kitabı(7/10)7


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) arasında Katar yardım kuruluşu sponsorluğunda Suriyeli öğrenciler için 4 milyon ders kitabı basılması konusunda protokol imzalandı.



TDV'de düzenlenen protokol imza törenine, MEB Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürü Ali Rıza Altunel, TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, Katar İnsani Yardım Kuruluşu (RAF) Türkiye Temsilcisi Munir Zahra katıldı.



Altunel, burada yaptığı konuşmada, Türk eğitim sisteminde 167 bin, geçici barınma merkezlerinde 324 bin Suriyeli öğrencinin bulunduğunu ifade etti.



Türk eğitim sistemindeki öğrencilere kitapların ücretsiz dağıtıldığını ancak geçici eğitim merkezlerinde uygulanan Arapça müfredattan dolayı kitapların temininin mevzuat açısından zorluk teşkil ettiğini dile getiren Altunel, bu kitapların daha önce bazı fonlar aracılığıyla sağlandığını anlattı.



 



kaynak:habertürk








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