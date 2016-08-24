

Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün sabah saatlerinde Cerablus için harekete geçti. Sabah saat 04.00'de sınırdan topçu atışları ile başlayan ve 06.00'da Türk uçaklarının nokta atışlarıyle bir çok terör örgütü hedefini vurmasının ardından Karkamış-Türkyurdu köyünde konuşlu Suriyeli muhaliflerin kara operasyonu için hazırlandığı belirtildi.







Mayın temizleme ve Cerablus yönünde güvenli yol açma çalışması ise devam ediyor.







Muhalifler bölgede yaklaşık 2 bin kişilik bir güçle bulunduruyor. Suriyeli muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile büyük muhalif grupların çok kısa zamanda birleşeceğini açıklamıştı.