Suriyeli muhalifler, ABD ve Rusya'nın girişimiyle geçen pazartesi günü yürürlüğe giren ateşkesin başarısız olduğunu ve çöktüğünü duyurdu.



Bugün itibariyle 7 günlük sürenin dolmasıyla Suriye'de ilan edilen ateşkes sona erdi. Suriye muhaliflerden gelen açıklamalar ateşkesin uzatılmayacağı yönünde.







Halep merkezli muhalifler, ateşkesin başarısız olduğunu ve sona erdiğini söyledi. halep'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yardım ulaştırılacağı ümidinin kalmadığı belirtildi.







Muhalifler yeni operasyonlara hazırlık yaptıklarını da kaydetti.