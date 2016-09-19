İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi

suriyeli muhalifler ateşkes konusunda umutsuz

SURİYELİ MUHALİFLER ATEŞKES KONUSUNDA UMUTSUZ

Suriyeli muhalifler, ABD ve Rusya'nın girişimiyle geçen pazartesi günü yürürlüğe giren ateşkesin başarısız olduğunu ve çöktüğünü duyurdu.

Tarih : 19 Eylül 2016, 13:13
Puan Ver : Suriyeli Muhalifler Ateşkes Konusunda Umutsuz(9/10)10


Bugün itibariyle 7 günlük sürenin dolmasıyla Suriye'de ilan edilen ateşkes sona erdi. Suriye muhaliflerden gelen açıklamalar ateşkesin uzatılmayacağı yönünde.



Halep merkezli muhalifler, ateşkesin başarısız olduğunu ve sona erdiğini söyledi. halep'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yardım ulaştırılacağı ümidinin kalmadığı belirtildi.



Muhalifler yeni operasyonlara hazırlık yaptıklarını da kaydetti.








Etiketler: Suriyeli  Muhalifler  Ateşkes  Konusunda  Umutsuz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER