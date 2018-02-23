SURİYELİ KIZ KATLİAMA BÖYLE İSYAN ETTİ: EY BEŞAR SENİN ÇOCUĞUN YOK MU!
Doğu Guta'da yaşanan insanlık dramı tüm dünyanın gündemindeyken küçük bir Suriyeli kızın isyanını paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.
Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde trajedi yaşanıyor. Rusya destekli Esad güçleri sivil halkın üzerine bombalar yağdırırken ölü sayısı her geçen gün artıyor.
"YERYÜZÜ CEHENNEMİ"
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Doğu Guta'yı "yeryüzü cehennemi" olarak tanımlarken Doğu Guta'da son 3 gün içerisinde yaşamını yitirenlerin sayısı 310'u geçti. BM Güvenlik Konseyi'nin toplantıya çağıran Rusya, "Doğu Guta'daki durumdan teröristleri destekleyen ülkeler sorumlu" açıklaması yaptı.
KÜÇÜK KIZ BÜYÜK SES GETİRDİ
Küçük bir Suriyeli kızın bölgede yaşanan trajediyi anlattığı video ise sosyal medyada büyük ses getirdi.
Kaynak: haberinburada
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