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Suriyeli Kız Elektrik Direği İçin Açılan Deliğe Sıkıştı
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suriyeli kız elektrik direği için açılan deliğe sıkıştı

SURİYELİ KIZ ELEKTRİK DİREĞİ İÇİN AÇILAN DELİĞE SIKIŞTI

Antalya'da elektrik direği dikmek için açılan deliğe düşen 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Tarih : 29 Mayıs 2017, 15:17
Puan Ver : Suriyeli Kız Elektrik Direği İçin Açılan Deliğe Sıkıştı(8/10)6


Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Özlü köyünde meydana gelen olayda, seralarda çalışan ailesinin yanında arkadaşlarıyla oynayan Babet T. (8) isimli Suriyeli kız çocuğu, elektrik direği dikmek için açılan yaklaşık 1 metrelik deliğe düştü. Dar delikte sıkışan Babet T.'nin yarım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.



Sadece yüzü görünen küçük çocuk çalışmaları endişeli gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri, beton kırıcılarla genişlettiği delikten Babet T.'yi yarım saatlik bir çalışmayla kurtardı. Sağ ayağı kırılan çocuğun tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi.



 



kaynak:milliyet








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