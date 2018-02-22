Esad Rejimi'nin bombaladığı Doğu Guta'da insanlık dramı sürerken bir kameramanın yaşadığı şok objektifine yansıdı. Vurulan bir binanın enkazına giden kameraman yakınlarının yaralandığını görünce şok oldu.

Esad rejimimin muhaliflerin elinde bulunan Güney Guta şehrinde yaptığı hava saldırısından sonra görüntü almak isteyen Suriye'li kameraman, bir binanın enkazından gelen çığlıklara doğru gitti. Kameraman, enkazın altında olan kişilerin büyükannesi, hamile halası ve üç kuzenin olduğunu görünce hemen kamerasını kapatıp ailesini enkazın altından kurtarmaya çalıştı.

YARALILARI ÇIKARDILAR

Görüntülerde kanlar içinde kalmış bir kadın ve çocuk görülüyor. Bu gün çekilen görüntülerde kurtarma görevlilerinin enkaz altında çok sayıda ağır yaralı insan çıkardıkları görülüyor.

BM'DE DE KONU DOĞU GUTA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres son bir kaç günde içinde 300'den fazla sivilin öldüğü bölgeyi " yeryüzündeki cehennem" olarak tanımladı.

Kaynak: haberinburada