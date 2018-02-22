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Suriyeli kameraman, haber için gittiği enkazda akrabalarını buldu

SURİYELİ KAMERAMAN, HABER İÇİN GİTTİĞİ ENKAZDA AKRABALARINI BULDU

Esad Rejimi'nin bombaladığı Doğu Guta'da insanlık dramı sürerken bir kameramanın yaşadığı şok objektifine yansıdı. Vurulan bir binanın enkazına giden kameraman yakınlarının yaralandığını görünce şok oldu.

Tarih : 22 Şubat 2018, 18:50
Puan Ver : Suriyeli Kameraman, Haber İçin Gittiği Enkazda Akrabalarını Buldu(10/10)6

Esad rejimimin muhaliflerin elinde bulunan Güney Guta şehrinde yaptığı hava saldırısından sonra görüntü almak isteyen Suriye'li kameraman, bir binanın enkazından gelen çığlıklara doğru gitti. Kameraman, enkazın altında olan kişilerin büyükannesi, hamile halası ve üç kuzenin olduğunu görünce hemen kamerasını kapatıp ailesini enkazın altından kurtarmaya çalıştı.

YARALILARI ÇIKARDILAR

Görüntülerde kanlar içinde kalmış bir kadın ve çocuk görülüyor. Bu gün çekilen görüntülerde kurtarma görevlilerinin enkaz altında çok sayıda ağır yaralı insan çıkardıkları görülüyor.

BM'DE DE KONU DOĞU GUTA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres son bir kaç günde içinde 300'den fazla sivilin öldüğü bölgeyi " yeryüzündeki cehennem" olarak tanımladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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