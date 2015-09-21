SURİYELİ DOKTOR UMUT VERİP ÖLÜME YOLLUYOR
İngiliz Daily Telegraph gazetesi muhabiri Richard Spencer'ın İstanbul'da konuştuğu Suriyeli umut taciri: Halep'te doktordum. Bu işten ayda 100 bin dolar kazanıyorum
İngiliz Daily Telegraph gazetesi muhabiri Richard Spencer İstanbul'da Suriyeli bir umut taciriyle görüşmesini kaleme aldı. Suriye'den gelip Türkiye üzerinden Yunanistan ve İtalya'ya gitmek isteyen mültecilere para karşılığı yardım eden Ebu Mahmut, Spencer'a eskiden Halep'te doktorluk yaptığını söyledi.
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