

Suriyeli göçmen Emira Mahmod ile anne ve babası diye tanıştırmış olduğu iki dolandırıcı, Türk gençlerini evlilik oyunu ile soyup, kaçıyor.







Alınan bilgilere göre, Suriye'den Türkiye'ye sığınmacı olarak gelen bir çete, evlilik yapmak isteyen gençleri dolandırarak kaçıyor. Damat adaylarına aile pozu verip güven sağlayan çete, 21 yaşındaki Suriyeli Emira Mahmod'u dini tören ile evlendiriyor.







Başlık parası alıyorlar







Sahte anne - baba, evlilik karşılığı 7 - 10 bin TL başlık parası talep ediyor. Taze gelin ise düğün yapılıp altınlar takılmasının ardından kaçıyor. Bazen de damatları atlara verilen sakinleştirici ilaçla uyutup ortadan kayboluyorlar.







Son mağdurdan 45 bin TL







Son mağdur garson Ahmet Cebi, yaşadıklarını şöyle aktarıyor:



"Emira'nın sözde anne ve babasıyla tanıştık. Düğün yaptım; anne ve babasına 10 bin TL verdim, 35 bin TL'lik takı taktım. Düğün sonrası ailesini Adana'ya gitmeleri için otogara bıraktım. Eşimle alışverişe gittik. Mağazadan çıkmadı. Kameralara bakınca anladık ki başörtü ve giysisini çıkarıp altın ve paralarla kaçmış"







Cebi'nin başına gelenleri anlatmak için bir TV kanalına çıkmasıyla beraber, Emira Mahmod'un, Rıfat Güneş ve engelli bir gençle beraber pek çok sayıda kişiyi de dolandırdığı açığa çıktı.







kaynak:haberandum