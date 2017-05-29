

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Raco, "PYD, Arapların Suriye kimliğini silmek istiyor. Medeniyetimizi, tarihimizi ve kültürümüzü yok etmeye çalışıyor. PYD'ye karşı halk direnişi başlatacağız. Örgüte karşı savaşacağız. PYD, Suriye'de DEAŞ'tan daha fazla kişiyi öldürdü. PYD, Münbiç, Tel Abyad, Resülayn ve Suluk'ta Arap aşiretlerinin evlerini yıktı. PYD/PKK'nın kontrolündeki Haseke'nin yaklaşık yüzde 65'i Arap nüfusundan oluşuyor. Rakka'da ise Araplar, yüzde 95'i teşkil ediyor.







Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Başkan Yardımcısı Şeyh Rafi Ukla er-Raco, Arap nüfusun yaşadığı toprakları işgal eden terör örgütü PYD/PKK'ya karşı halk direnişini başlatacaklarını söyledi. Raco, örgütün, Arapların Suriye kimliğini silmek istediğine dikkati çekti.







Raco, bazı görüşmeler yapmak için bulunduğu Ankara'da, AA'ya değerlendirmelerde bulundu.







MECLİS, ARAP TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN KORUNMAK İÇİN KURULDU







"Meclisi, Arapları terör örgütlerinden korumak için kurduk. Ülkenin tüm Arap aşiretlerini temsil ediyoruz." diyen Raco, Ankara'da Irak'tan aşiret temsilcilerinin de katılacağı kapsamlı bir kongre düzenleyeceklerini bildirdi.







Raco, uluslararası toplumun PYD/PKK'ya verdiği desteğe değinerek, "Artık PYD, PKK, YPG'ye destek vermesinler. PYD ve PKK aynı DEAŞ gibi terör örgütleridir. DEAŞ, Sünni ve Arap aşiretleri öldürdü ve göçe zorladı. PYD, Suriye'de DEAŞ'tan daha fazla kişiyi öldürdü. PYD, Münbiç, Tel Abyad, Resülayn ve Suluk bölgelerinde Arap aşiretlerinin evlerini yıktı." ifadelerini kullandı.







kaynak:sabah