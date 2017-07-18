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Suriyeli Anneyi ve Bebeğini Öldüren Caniye, Eşi Boşanma Davası Açtı

SURİYELİ ANNEYİ VE BEBEĞİNİ ÖLDÜREN CANİYE, EŞİ BOŞANMA DAVASI AÇTI

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde Suriyeli hamile kadın ile bebeğini canice öldüren Birol K'nın eşi R.K, boşanma davası açtı.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : Suriyeli Anneyi Ve Bebeğini Öldüren Caniye, Eşi Boşanma Davası Açtı(9/10)5

Sakarya'daki vahşetle anılan katil zanlısı Birol K.'ya eşinden darbe geldi. Boşanma kararı alan eşi R.K., dava dilekçesini Bakırköy Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne sundu.

"SUÇ İŞLEYEN EŞLE YAŞAMASI BEKLENEMEZ"

Dilekçede, R.K'nin, küçük düşürücü suç işleyen eşiyle birlikte yaşamasının beklenmemesi ve evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davası açtığı belirtildi.

Çiftin 7 Ocak 2015'te görücü usulüyle evlendiği ve 1,5 yaşında bir çocuğu olduğu kaydedilen dilekçede, R.K'nin doğuştan kas gerilmesi hastalığı olarak bilinen rahatsızlığı bulunduğu aktarıldı.

NAFAKA İSTEMEDİ: O KANLI ELLERDEN BİR KURUŞ DAHİ BOĞAZIMIZDAN GEÇMEZ

Nafaka ve tazminat talep edilmeyen dilekçede, "Ayrıca müvekkille yaptığımız görüşmede özellikle belirttiği husus, kesinlikle nafaka ve tazminat ne kendi adına ne de çocuğu adına istemediği yönündedir. 'O kanlı ellerden çıkacak bir kuruş dahi ne benim ne de oğlumun boğazından geçecek, oğlumun babası öldü.' demiştir"

EŞİ, ONUNLA AYNI HAVAYI BİLE SOLUMAK İSTEMİYOR

"Ayrıca duruşmalara da gelme talebi bulunmayan müvekkilim davalı ile karşı karşıya olmak, aynı havayı dahi solumak istemiyor. Müvekkilin tek istediği; bir an önce boşanmak ve çocuğunun velayetini almaktır." denildi.

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı vurgulanan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Bu evlilik zaten uzun zamandır dayanılmaz bir hal almıştır. Cinayet sonrasında zaten artık tarafların birlikte yaşaması da mümkün değildir. Bu sebeple öncelikle tarafların boşanmasına karar verilmesini talep etmekteyiz. Hem müvekkilin hem çocuğun ruh sağlığının daha fazla bozulmaması ve kamuoyu tarafından oluşan baskıların da bertaraf edilebilmesi için boşanma davasının ivedilikle görülerek neticelendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suriyeli  Anneyi  Ve  Bebeğini  Öldüren  Caniye  Eşi  Boşanma  Davası  Açtı    haber

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