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Suriyeli 2 Kardeşi Kaçıranlar Plakayı Türk Bayrağı ile Gizlemeye Çalışmışlar

SURİYELİ 2 KARDEŞİ KAÇIRANLAR PLAKAYI TÜRK BAYRAĞI İLE GİZLEMEYE ÇALIŞMIŞLAR

Zeytinburnu'nda, Suriye uyruklu iki kardeşi kaçırarak 500 bin dolar fidye isteyen 5 kişi yakalandı. Fidyeciler otomobil plakasını Türk bayrağı ile kapattı.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 15:10
Puan Ver : Suriyeli 2 Kardeşi Kaçıranlar Plakayı Türk Bayrağı İle Gizlemeye Çalışmışlar(7/10)3

Zeytinburnu'nda, Suriyeli 10 ve 12 yaşındaki iki kardeşi kaçırarak ailesinden fidye istediği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye getirildi. Şüpheliler, çocukları kaçırdıkları otomobilin plakasını gizlemek için aracın ön kısmına plakayı örtecek şekilde Türk bayrağı asmış.

500 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

31 Temmuz'da, Suriyeli çocuklara Türkçe dersi verilen okulun çıkışında 10 yaşındaki A.Z. ve 12 yaşındaki A.Z. yanlarına yaklaşan plakasız bir otomobille kaçırıldı. Okul servisi yetkilisi, çocukları bir süre bekleyip gelmemeleri üzerine durumu aileye bildirdi. Kaçırılan çocukların amcası M.F.Z. polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Bu sırada şüphelilerin irtibatta olduğu kişiler, amca M.F.Z'yi İran'a ait bir telefon numarasından arayarak "Yeğenlerini kaçırdıklarını, 500 bin dolar vermesi karşılığında serbest bırakacaklarını" söyleyip, fidye istedi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi çalışma başlattı.

FİDYECİLERİ VİDEO ELE VERDİ

Ekipler, aileye gönderilen çocuklara ait videodan yola çıkarak çalışmayı derinleştirdi. Çalılık ve fundalık alanda çekildiği belirlenen görüntüler üzerine polis, Şile ve Ağva'da saha çalışması yaptı. Polis ile Ağva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ağva'daki bir kamp alanında 1'i kadın 2 erkek şüphelinin yanında iki çocukla çadır kurup, yaklaşık 1,5 gün kalıp ayrıldıklarını belirledi. Saha çalışması sırasında polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şüphelilerin kullandığı otomobil, jandarma ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu.

PLAKAYI TÜRK BAYRAĞI İLE KAPATMIŞLAR

Otomobilde bulunun 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçırılan 2 Suriyeli çocuk kurtarıldı. Şüphelilerin, otomobilin plakasını gizlemek için aracın ön kısmına plakayı örtecek şekilde Türk bayrağı astıkları tespit edildi.

5 FİDYECİ YAKALANDI

Polis, kadın şüpheli Hürriyet D. ile Şuayip D. ve Murat Ç'nin emniyetteki sorgusunda iki azmettirici isme ulaştı. Düzenlenen operasyonla azmettirici oldukları öne sürülen Necmettin K. ile Ahmet M. de yakalandı. Fidye için kaçırılan iki kardeş ailelerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli, Şile Adliyesi'ne sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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