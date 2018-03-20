183 Öğrenci Hastanelik Olmuştu! Nedeni Belli Oldu: Bacillus Cereus
2. Ordu Komutanı Afrin'de! Birlikleri Denetleyip Talimat Verdi
Fenerbahçe'den İsrail Ekibine Bayraklı Gönderme
Korsan Hakkı'dan Hatıra Kaldı! Ordulular Binmek İçin Sıraya Giriyor
Suriye'den Yükselen Dumanlar Sınırı Kapladı! Göz Gözü Görmüyor
İsrail'den, Twitter'a Tehdit Mesajı!
Tarih Belli Oldu, Türkiye'nin Gürcistan'a Açılan Kapısı Kapanıyor!
Fetö'den Aranıyordu! Eski Emniyet Müdürü 'gaybubet' Evinde Yakalandı
Şehit Evine İcra Göndermişlerdi! Skandal Sonrası İlk Açıklama Geldi
Esad Rejiminin Kalbine Roketli Saldırı: 29 Ölü, 32 Yaralı
Jetler Bomba Yağdırdı: Çok Sayıda Pkk'lı Öldürüldü
Bahçelievler'de 2 Milyon Liralık Sahte Parfüm Operasyonu
Galatasaraylı Fernando Muslera: Teklif Alıyorum
Yunanistan'dan Geri Adım! 2 Askeri İçin Nato Ve Ab'den Medet Ummuştu
Gözleriyle Takip Ediyor! Mezarlıkta Bulunan Oyuncak Bebek Korku Saçtı
Mohamed Salah, Didier Drogba'nın Rekoruna Göz Dikti
Yunanistan'a Koşarak Geçen Adanalı Hakkında Karar Verildi
Eczacıbaşı Vitra, Kadınlar Cev Kupasında Finale Yükseldi
Türkiye Kız Futsal Milli Takımı Dünya İkincisi Oldu
Yozgat'da Linç! Meydanda Soyundu, 50 Kişinin Saldırısına Uğradı

Suriye'den yükselen dumanlar sınırı kapladı! Göz gözü görmüyor

SURİYE'DEN YÜKSELEN DUMANLAR SINIRI KAPLADI! GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Suriye'nin Kamışlı kentinde, nevruz kutlamaları için yakılan lastiklerin dumanı Mardin'in Nusaybin ilçesinde gökyüzünü kapladı.

Tarih : 20 Mart 2018, 22:40
Puan Ver : Suriye'den Yükselen Dumanlar Sınırı Kapladı! Göz Gözü Görmüyor(9/10)5

Suriye'nin Kamışlı kentinde, yarın başlayacak Nevruz kutlamaları için yakılan lastiklerden yükselen duman, Mardin'in Nusaybin ilçesini kapladı.

GÖKYÜZÜ GRİ RENGE BÜRÜNDÜ

Kamışlı kentinde Nevruz bayramı için yakılan araç lastiklerinden yükselen duman, sınırın her iki tarafını da etkisi altına aldı. Suriye tarafında Kamışlı ile hemen karşısındaki Nusaybin ilçesi, lastik ateşlerinden yükselen dumanla kaplanırken, gökyüzü gri bir renge büründü. bu arada zaman zaman da silah sesleri duyuldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suriye  Den  Yükselen  Dumanlar  Sınırı  Kapladı  Göz  Gözü  Görmüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER