SURİYE'DEN SONRA İRAN SINIRINA 'GÜVENLİK DUVARI'
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Türkiye-Suriye sınırında inşa ettiği 'Güvenlik duvarı'nın bir benzerini, Türkiye- İran sınırında yapmaya başladı. Ağrı Valisi Süleyman Elban, Türkiye- İran sınırında yapımına başlanan güvenlik duvarı inşaatında incelemelerde bulundu.
TAM 7 TON AĞIRLIĞINDALAR
İran ve Türkiye arasındaki sınır hattı boyunca 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde ve 7 ton ağırlığındaki seyyar blokların yerleştirilme çalışmaları sürdürülüyor.VALİ, İNCELEME YAPTI
Güvenlik duvarının İran sınırında örülme çalışmalarında Vali Süleyman Elban, inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin ile birlikte İran sınırına giden Vali Süleyman Elban, Milli Savunma Bakanlığınca TOKİ'ye yaptırılan Ağrı sınırındaki Güvenlik duvarı inşaatı yapılan bölgeye çıktı.MEHMETÇİKLERLE BİRLİKTE YEMEK YEDİ
Güvenlik duvarı ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Elban, daha sonra sınırda görev yapan 4. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Vali Elban, komutanlığın şeref defterini imzaladı ve sınırı bekleyen Mehmetçiklerle birlikte yemek yedi.
Kaynak: haberinburada
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