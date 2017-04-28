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suriye'den saldıran pkk'ya ağır darbe

SURİYE'DEN SALDIRAN PKK'YA AĞIR DARBE

Şanlıurfa' nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır karakoluna PKK Suriye'den roketatarlı saldırı düzenledi. Saldırıya asker hemen karşılık verildi ve 11 terörist öldürüldü. Dün de Akçekale'de askeri birliğe saldırı düzenlenmiş ve askerlerin karşılık vermesi üzerine 7 terörist öldürülmüştü.

Tarih : 28 Nisan 2017, 15:43
Puan Ver : Suriye'den Saldıran Pkk'ya Ağır Darbe(6/10)8


Suriye'de PKK'nın bu ülkedeki kolu olan YPG denetimindeki bölgeden, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'ndeki Aksoy Hudut Karakolu'na, bu sabah teröristlerce doçka ve roketatarlarla taciz ateşi açıldı. Sınır birliklerinin anında karşılık verdiği olayda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı, dün Akçakale İlçesi'ndeki Tekçe Hudut Karakolu'na taciz ateşinde bulunan 7 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



TSK: 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



Genelkurmay Başkanlığı'ndan da, saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, dünden bu yana 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:"28 Nisan 2017 tarihinde sabah erken saatlerde Şanlıurfa ili Ceylanpınar İlçesi, Aksoy Hudut Karakolu'na sınırın Suriye tarafından PYD/PKK/YPG işgali altındaki bir bölgeden teröristlerce roketatarla saldırıda bulunulmuştur. Hudutlarımıza yönelik gerçekleşen tacize karşı meşru müdafaa kapsamında derhal misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 3'ü roketatarı kullanan, 8'i doçka silah yüklü araçta olan 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 27 Nisan 2017 tarihinde Şanlıurfa ili Akçakale İlçesi sınırında bulunan 20nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Tekçe Hudut Karakolu gözetleme tepesine saat 16.00 sularında havan olduğu değerlendirilen mühimmatla hudut tacizinde bulunulmuştur. Meşru müdafaa kapsamında misliyle mukabelede bulunulmuş; bölgeden alınan bilgiler çerçevesinde bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği ve araca monteli bir Doçka silahının da imha edildiği öğrenilmiştir."



 



kaynak:milliyet








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