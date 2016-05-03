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SURİYE'DEN KİLİS'E YİNE ROKET, 1 KİŞİ YARALANDI


SURİYE'DEN KİLİS'E YİNE ROKET, 1 KİŞİ YARALANDI
Tarih : 03 Mayıs 2016, 11:27
Puan Ver : Suriye'den Kilis'e Yine Roket, 1 Kişi Yaralandı(8/10)8


Kilis yine Suriye'den atılan roketlerin hedefi oldu.



IŞİD mevzilerinden atılan bir roket mermisi kent merkezindeki Ayınönü Mahallesi'ndeki bir binaya isabet etti.



Patlama sonrası evde çıkan yangına Kilis Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.








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