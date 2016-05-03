SURİYE'DEN KİLİS'E YİNE ROKET, 1 KİŞİ YARALANDI
Kilis yine Suriye'den atılan roketlerin hedefi oldu.
IŞİD mevzilerinden atılan bir roket mermisi kent merkezindeki Ayınönü Mahallesi'ndeki bir binaya isabet etti.
Patlama sonrası evde çıkan yangına Kilis Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
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