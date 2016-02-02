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SURİYE'DEN KİLİS'E ROKET!


SURİYE'DEN KİLİS'E ROKET!
Tarih : 02 Şubat 2016, 10:12
Puan Ver : Suriye'den Kilis'e Roket!(10/10)12


Kilis'te, Suriye tarafından geldiği tahmin edilen ve henüz ne olduğu bilinmeyen mühimmat bir evin duvarına isabet etti. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.



Geçen 18 ve 23 Ocak günleri Suriye'nin IŞİD denetimindeki Bab bölgesinden ateşlenen katyuşa roketleri Kilis'te bir okul ile mahalleye isabet etti. Patlamalarda 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Bu olayların ardından bugün saat 03.00 sıralarında Bilel Haber Mahallesi Nurgül Sokak'ta 3 çocuğu ile oturan Nimet Ilban'ın evinin duvarına mühimmat isabet etti. Patlama sesine uyanan mahalle sakinleri, Ilban ailesinin evinin duvarında oluşan hasarı görünce durumu güvenlik güçlerine bildirdi.








Etiketler: Suriye  Den  Kilis  E  Roket    haber

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