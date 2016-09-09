

SURİYE'nin IŞİD denetimindeki bölgeden ateşlenen Katyuşa roketatar mermisi, Kilis'te zeytin bahçesine düştü. Olayda can ve mal kaybı olmazken, bölgede panik yaşandı.



Olay, sabah erken bağ evlerinin bulunduğu Şeyh Muhammed Bedevi Türbesi yakınlarında meydana geldi. Suriye'den ateşlendiği belirlenen 1 Katyuşa roketi, türbenin arka bölümündeki Han mevkinde bir zeytin bahçesine düştü. Merminin gürültüyle patladığı olayda kimse yaralanmazken, bahçede çukur oluştu. Patlama sesi üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri inceleme yaparken, sınırda konuşlu topçu birlikkerinin ise roketin atıldığı bölgeyi misliyle ateş altına aldığı belirtildi.