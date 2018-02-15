Edirne'de sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 yaşındaki Mamo Hüseyin'in 'YPG silahlı terör örgütü' üyesi olduğu ortaya çıktı.

TERÖR PROPAGANDASI YAPTI

İfadesinde 1,5 yıl eğitim aldığını ve kamptan kaçtığını anlatan Hüseyin, terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Mamo Hüseyin'i Edirne'de gözaltına aldı. Yapılan incelemede Hüseyin'in Suriye'de YPG silahlı terör örgütüne üye olduğu ve kamplarında 1,5 yıl eğitim aldığı belirlendi.

"YPG KAMPINDA SİLAHLI EĞİTİM ALDIM"

Terör şüphelisi Mamo Hüseyin ifadesinde Eset rejiminde 8 ay askerlik yaptıktan sonra YPG'ye katıldığını anlatan Mamo Hüseyin, Ben Suriye'deki Eset yanında 8 ay askerlik yaptım. Daha sonra YPG'ye katılarak buradaki kamplarda 1,5 yıl silahlı eğitim aldım.

Herhangi bir eyleme katılmadım. Bir süre sonrada kamptan kaçarak yasa dışı yollardan önce Türkiye'ye daha sonra ise Bulgaristan'a gittim. Orada param bitince, yakınlarım olan Edirne'ye geldim.

ALMANYA'YA KAÇACAKTI

Amacım para alıp Almanya'ya gitmekti dedi. Suriye'deki terör kamplarıyla ilgili bilgiler veren, Mamo Hüseyin, "Katıldığım kampta PKK ele başlarının fotoğraf ve afişleri yer alıyordu. YPG kamplarında her yerde asılıydı. Örgüte yabancı ülkelerden gelenlerde oluyordu. Sabit kalmıyorlar, kendi aralarında İngilizce konuşuyorlar. Bizim gibi üniforma giyip ellerine silah alıyordu. Bir süre sonra da başka kampa gidiyorlar. Benim herhangi bir suçum yok. Eylemlere de katılmadım." şeklinde konuştu.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan terör şüphelisi Mamo Hüseyin, çıkarıldığı adliyede 'YPG silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada