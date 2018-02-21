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Suriye'den atılan roketlerin açtığı çukura zeytin dalı dikilecek

SURİYE'DEN ATILAN ROKETLERİN AÇTIĞI ÇUKURA ZEYTİN DALI DİKİLECEK

Afrin sınırında bulunan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 ayrı noktaya 5 roket düştü. Bir vatandaş, roketlerin açtığı çukura zeytin dalı dikeceğini söyledi.

Tarih : 21 Şubat 2018, 19:10
Puan Ver : Suriye'den Atılan Roketlerin Açtığı Çukura Zeytin Dalı Dikilecek(6/10)2

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'e sınırı bulunan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bugün 3 ayrı noktaya 5 roket düştü. Bir vatandaş, evinin yanına düşen roketin açtığı çukura zeytin fidanı dikeceğini söyledi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

TSK ve ÖSO güçleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye- Suriye sınır hattında hareketlilik sürüyor. YGP-PYD/PKK terör örgütleri tarafından atılan 5 roket Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 3 ayrı noktaya düştü. Teröristlerce atılan roketlerin düştüğü noktalarda ölen ya da yaralanan olmadı.

"EVLER, CAMLAR SALLANDI"

Roketin düştüğü sırada binanın çatısında olduğunu ifade eden Haydar Aksoy, "Damda oturuyorduk. Birden ses geldi. Bizim tarlanın arka tarafına bomba düştü. Komşumuzun camı kırıldı. Bir de arka tarafımıza düştü. Şu an olay yerindeyiz. Yerdeki roket. Bir ses geldi birden 'bom' dedi. Evler, camlar sallandı. Düştüğünde gördük, duman kalktı" dedi.

"ÇUKURDAN ZEYTİN ÇIKACAK"

Evinin önüne düşen roket sonucu açılan çukura zeytin fidanı dikeceğini söyleyen Cuma Kaçar adlı vatandaş, "Evimizin önüne roket düştü. Çok şükür bir ev ya da canlıya zarar gelmedi. Bomba kalktığı zaman zeytinimizi dikeceğiz. Zeytin Dalı Operasyonu'na da devam edeceğiz. Allah, ordumuza, milletimize kaza bela vermesin. Çukurdan zeytin çıkacak. Bu da zeytin dalının bir eseri olacak" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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