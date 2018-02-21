SURİYE'DEN ATILAN ROKETLERİN AÇTIĞI ÇUKURA ZEYTİN DALI DİKİLECEK
Afrin sınırında bulunan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 ayrı noktaya 5 roket düştü. Bir vatandaş, roketlerin açtığı çukura zeytin dalı dikeceğini söyledi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'e sınırı bulunan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bugün 3 ayrı noktaya 5 roket düştü. Bir vatandaş, evinin yanına düşen roketin açtığı çukura zeytin fidanı dikeceğini söyledi.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
TSK ve ÖSO güçleri tarafından Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türkiye- Suriye sınır hattında hareketlilik sürüyor. YGP-PYD/PKK terör örgütleri tarafından atılan 5 roket Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 3 ayrı noktaya düştü. Teröristlerce atılan roketlerin düştüğü noktalarda ölen ya da yaralanan olmadı.
"EVLER, CAMLAR SALLANDI"
Roketin düştüğü sırada binanın çatısında olduğunu ifade eden Haydar Aksoy, "Damda oturuyorduk. Birden ses geldi. Bizim tarlanın arka tarafına bomba düştü. Komşumuzun camı kırıldı. Bir de arka tarafımıza düştü. Şu an olay yerindeyiz. Yerdeki roket. Bir ses geldi birden 'bom' dedi. Evler, camlar sallandı. Düştüğünde gördük, duman kalktı" dedi.
"ÇUKURDAN ZEYTİN ÇIKACAK"
Evinin önüne düşen roket sonucu açılan çukura zeytin fidanı dikeceğini söyleyen Cuma Kaçar adlı vatandaş, "Evimizin önüne roket düştü. Çok şükür bir ev ya da canlıya zarar gelmedi. Bomba kalktığı zaman zeytinimizi dikeceğiz. Zeytin Dalı Operasyonu'na da devam edeceğiz. Allah, ordumuza, milletimize kaza bela vermesin. Çukurdan zeytin çıkacak. Bu da zeytin dalının bir eseri olacak" dedi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Yoğunluk Nedeniyle Askıya Alınan Şehit Listesi Sorgulama Sistemi Yeniden Açıldı
- 'afrin Merkeze Girildi' Fotoğrafını Paylaşan Muhabir, Esad Yanlısıymış
- Gelin-Kaynanalı Uyuşturucu Çetesi Çökertildi
- Şimdi Ypg Düşünsün! Özel Harekat Polisleri Tekbirlerle Afrin'e Gitti
- Kuzey Irak Şehidinin Babasını, 2015'te Şehit Düşen Dağlıca Şehidinin Babası Teselli Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 6 Yaşındaki Çocuk, Büyü Bozma Ayini Sırasında Annesi Tarafından Öldürüldü
- Aldatıldığını Düşünen Cani Kadın, Kocasının Cinsel Organını Kesip Klozete Attı
- Yaşlı Kadınlar, Vergi Ödememek İçin Altınları Cinsel Organına Soktu
- Tacizci Adama Hayatının Dersini Verdi
- Havaalanında Ürküten Görüntü! Talihsiz Çocuk Yürüyen Merdivene Sıkıştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar