SURİYE'DEN ATILAN ROKET MUTFAĞA İSABET ETTİ!
Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristler tarafından fırlatılan roket, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli köyündeki bir eve isabet etti.
Suriye'nin Afrin kenti kırsalında teröristler tarafından fırlatılan 1 roket, Kilis merkeze bağlı Kocabeyli köyündeki Sait Çelebi'ye ait eve isabet etti.
ROKETİN ATILDIĞI YER ATEŞ ALTINA ALINDI
Tavanından girdiği evin mutfağında patlayan roket hasara yol açtı. 3 kişinin bulunduğu evde yaralanan olmadı. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı.
Kaynak: haberinburada
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