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SURİYE'DEN ATEŞ AÇILDI: 1 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER KAYIP


SURİYE'DEN ATEŞ AÇILDI: 1 ASKER ŞEHİT, 1 ASKER KAYIP
Tarih : 02 Eylül 2015, 08:20
Puan Ver : Suriye'den Ateş Açıldı: 1 Asker Şehit, 1 Asker Kayıp(5/10)2


Kilis'te Şehit Mehmet Hudut Karakolu'nda görev yapan bir asker Suriye tarafında IŞİD'in kontrolü altındaki bölgeden açılan ateş sonucu Şanlıurfa Akçakaleli Yusuf Beylem şehit oldu. Aynı karakolda görevli bir asker de kayıp.





TSK'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Türk Silahlı Kuvvetleri de konu ile ilgili bir açıklama yaptı.



TSK'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:



"01 Eylül 2015 tarihinde saat 18.15 sularında Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Kilis Şehit Mehmet Hudut Karakolu'nda görevli unsurlarımıza, sınırın Suriye tarafında DEAŞ Terör Örgütü kontrolündeki bölgeden açılan ateş sonucunda Kahraman bir silah arkadaşımız ağır şekilde yaralanmış, derhal ambulansla hastaneye tahliye edilmiştir. Kahraman silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.



Ayrıca çatışma esnasında bir silah arkadaşımız ile irtibatımız kesilmiş olup arama faaliyeti ve bölgede operasyonlara devam edilmektedir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur saldırıda hayatını kaybeden Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."



"Şehidimiz, Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Yusuf Beylem"








Etiketler: Suriye  Den  Ateş  Açıldı  1  Asker  Şehit  1  Asker  Kayıp    haber

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