New York Times'ın haberine göre Youtube, yayın ilkelerine uymayan, radikal dini ve siyasi propaganda içerikli videoları kendi bünyesinden kaldırmak için yeni programı devreye soktu. Bu yeni teknoloji, insan incelemesine tabi tutulmadan, geliştirilen algoritma sayesinde uygunsuz materyalleri tespit edip siteden kaldırarak, kullanıcılara daha güvenilir bir ağ hizmeti sunmak üzere geliştirildi.

ZULMÜN GÖRÜNTÜLERİ OTOMATİK OLARAK SİLİNDİ

Ancak YouTube'un, başta terör örgütü DEAŞ ve sempatizanlarının propagandalarını tanımlamak üzere tasarlanan bu sistemi, Suriye ya da çatışma bölgelerinden yüklenen her türlü içeriği otomatik olarak risk grubuna aldı. Son haftalarda bazı YouTube kanalları ile sayısız bireysel video, kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle otomatik olarak platformdan kaldırıldı.

1 KANAL KAPATILINCA 6 BİNDEN FAZLA VİDEO SİLİNDİ

Örneğin, 2014 yılından itibaren Suriye'de yüzlerce yerel muhabirle çalışan Qasioun Haber Ajansı'nın YouTube kanalının kapatılmasıyla Suriye'deki çatışmaları belgeleyen 6 binden fazla videonun platformdan kaldırıldığı belirtildi.

YOUTUBE UYARILARI DİKKATE ALDI

Bu süreçte videoları siteden silinen bazı kullanıcıların YouTube'u uyarmalarının ardından, videoların bir kısmı siteye yeniden yüklendi.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ENDİŞELİ

Bazı sivil toplum kuruluşları ve insan hakları gözlemcileri ise YouTube'un yeni yayın ilkeleri kapsamında bu videoları platformdan kaldırmasını eleştirdi. İleriki yıllarda görülecek savaş suçları davalarında ülkede yaşanan zulmü belgelemek amacıyla kullanılabilecek olan bu videoların çok önemli delil teşkil ettiği ve platformdan kaldırılmasının, olası savaş suçları davalarını tehlikeye soktuğu belirtiliyor.

"KORKUNÇ SAVAŞIN TARİHİ BELGELERİ KAYBOLDU"

Airwars adlı Londra merkezli çalışan gözlemci grubun başkanlığını yapan Chris Woods, "Suriye'de çatışmalar başladığı zaman, bağımsız medya kuruluşları üzerlerinde bulunan baskıya daha fazla dayanamadığı için, Suriye halkı YouTube üzerinden yayınlar yaparak iç savaşla ilgili haberleri paylaşmaya başladı. Şimdi gözlerimizin önünde yok edilen şey ise korkunç bir savaşın tarihi belgeleri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada